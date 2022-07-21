Зарубина призвала не мешать фанатам Шатунова плясать на его могиле Певица Зарубина призвала не мешать фанатам Шатунова плясать на его могиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фанаты Юрия Шатунова на прощании с певцом. Архивное фото

Российская певица Ольга Зарубина отреагировала на сообщения о разгоне фанатов Юрия Шатунова с его могилы за неадекватное поведение. По ее мнению, поклонники певца не совершают хулиганских поступков, когда включают его песни на кладбище и танцуют под них, поскольку их действиями руководят искренние чувства любви к творчеству, сообщает PROZVEZD.

Но они же не хулиганят: просто поют и танцуют рядом с могилой. Это совершенно нормально! Это же люди, которые фанатели от него. Он для них идол, икона, кумир. Они приехали издалека, чтобы проститься с Юрием. И если они не делают никаких противозаконных действий, то почему же не разрешить им и танцевать? — недоумевает Зарубина.

Также она считает, что если бы Шатунов был жив, он бы сам одобрил подобные действия, так как всегда любил своих поклонников. Таким образом, он бы понял, что «не зря прожил жизнь».

Несмотря на это, певица отмечает, что меры должны приниматься в отношении тех людей, которые занимаются вандализмом, например портят крест или ограждения.

Ранее стало известно, что накануне панихиды на 40 дней по Юрию Шатунову к его могиле были приставлены охранники — сотрудники «Росгвардии», вооруженные автоматами. Отмечалось, что подобная мера была введена после ряда инцидентов, произошедших на могиле певца.