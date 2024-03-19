«Зарабатывал на жизнь»: Киркоров о том, как ему приходилось петь на улице Киркоров рассказал, что 40 лет назад зарабатывал на жизнь на Арбате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров рассказал, как выступал на Арбате, чтобы заработать на жизнь. В беседе с журналистами на премии Bravo он отметил, что никогда не просил помощи у родителей и всегда добивался всего сам, передает корреспондент NEWS.ru.

Я когда-то тоже выступал на Арбате, немножко зарабатывал, но это было 40 лет назад. Как-то надо было зарабатывать себе на жизнь. Я никогда не просил у своих родителей ничего: ни помощи, ни поддержки. Всегда все делал сам. Для меня это очень было важно, — сказал исполнитель.

Ранее Киркоров сообщил, что его хит «Зайка моя» стал очень популярным в Китае. Отмечается, что трек поп-короля отечественного шоу-бизнеса перевела на китайский язык певица Марго. Она добавила, что собрала более 100 человек на улице в КНР и исполнила песню, а зрители под нее танцевали.

До этого Филипп Киркоров появился на красной дорожке премии «Виктория» в компании с Марго, которую называет музой и «молодой Мадонной». При этом на вопрос о возможности влюбиться певец ответил, что уже влюблен, но не стал раскрывать подробностей.

Девушка также назвала себя музой и призналась, что хочет оставаться в этом статусе долго. Также она в шутку выразила претензии к певице Ольге Бузовой, которая несколько дней назад сделала предложение Киркорову в эфире своего шоу.