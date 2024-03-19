Киркоров рассказал, что его хит «Зайка моя» завирусился в Китае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров на премии Bravo рассказал журналистам, что его хит «Зайка моя» стал очень популярным в Китае. Отмечается, что трек поп-короля отечественного шоу-бизнеса перевела на китайский язык певица Марго. Она добавила, что собрала более 100 человек на улице в КНР и исполнила песню, а зрители под нее танцевали, передает корреспондент NEWS.ru.

Марго поехала в Китай, и эту «Зайку» весь Китай поет. Есть видео какие-то. Она завирусилась так, что просто невероятно. Это очень здорово, — сказал Киркоров.

Ранее Филипп Киркоров появился на красной дорожке премии «Виктория» в компании с Марго, которую называет музой и «молодой Мадонной». При этом на вопрос о возможности влюбиться певец ответил, что уже влюблен, но не стал раскрывать подробностей.

Девушка также назвала себя музой и призналась, что хочет оставаться в этом статусе долго. Также она в шутку выразила претензии к певице Ольге Бузовой, которая несколько дней назад сделала предложение Киркорову в эфире своего шоу.

Также во время общения с журналистами на красной дорожке певца попросили показать татуировки на своем теле. Однако Киркоров заявил, что пришел на мероприятие «с другой миссией». Он не планировал оголять запястья и спину, чтобы показать нательный рисунок.