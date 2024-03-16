«Я здесь с другой миссией»: Киркоров отказался оголиться на красной дорожке Киркоров отказался показывать татуировки на музыкальной премии «Виктория»

Фото: NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров стал гостем российской национальной музыкальной премии «Виктория» в Москве. Во время общения с журналистами на красной дорожке певца попросили показать татуировки на своем теле. Однако Киркоров заявил, что пришел на мероприятие с другой миссией, передает корреспондент NEWS.ru.

Прямо здесь [раздеться] на красной дорожке? Нет, конечно. Я здесь с другой миссией. А чтобы все посмотреть, о чем вы говорите, включайте «Сокровища императора», там все разглядите, — сказал Киркоров.

Ранее певец рассказал, что устроил вечеринку по случаю развода с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. По словам Киркорова, после расторжения брака они вместе отправились в ресторан. Певец отметил, что в тот вечер они с Примадонной смеялись и вспоминали прошлое. Киркоров и Пугачева поженились в 1994 году и прожили в браке до 2005 года.

Профайлер Денис Давыдов предположил, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка могла бы стать «идеальной женой» для Киркорова. Он считает, что певцу подойдет финансово независимая и уверенная в себе женщина. По мнению Давыдова, идеальная супруга для Киркорова должна быть умной и готовой поддержать его в трудную минуту.