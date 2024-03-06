«Заигрывать не надо»: Венес об использующих Донбасс как прачечную артистах Звезда «Кадетства» Венес призвал артистов не заигрывать с темой Донбасса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Аристарх Венес

Актер Аристарх Венес в разговоре с NEWS.ru призвал артистов, которые «используют Донбасс как прачечную» для обеления своей репутации, «не заигрывать» с темой. По его словам, к жителям региона не нужно относиться как к другим людям, потому что они ничем не отличаются от населения России.

Там живут точно такие же люди, мамы, папы, детки, они всё чувствуют, всё понимают, заигрывать не надо, моё мнение такое, у тебя было время до этого себя показать, что-то сделать и прочее-прочее, — подчеркнул артист.

Ранее актер Иван Охлобыстин возмутился поездками гостей «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в Донбасс, он отметил, что регион не является «прачечной» или местом, куда звезды едут в качестве «наказания». В ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля, который проходит в Сириусе, девушка из ДНР поинтересовалась у артиста, как молодежь Донбасса относится к таким персонам.

Филипп Киркоров дважды посетил Донбасс. Так, 3 февраля певец побывал в Горловке, где выступил перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Он привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы трем военнослужащим. 16 февраля поп-король ездил в Макеевку и привез детям игрушки — куклы в виде себя.