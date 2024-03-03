«Прачечная»: Охлобыстин о поездках участников «голой» вечеринки в Донбасс Охлобыстин: Донбасс — не «прачечная» для участников «голой» вечеринки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Охлобыстин

Актер Иван Охлобыстин возмутился поездками гостей «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в Донбасс, он отметил, что регион не является «прачечной», или местом, куда звезды едут в качестве «наказания». В ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля, который проходит в Сириусе, девушка из ДНР поинтересовалась у артиста, как молодежь Донбасса относится к таким персонам, передает РИА Новости.

Относиться рационально, по-деревенски, по-нашему. Надо от них взять все, что привезут, но не тешить себя иллюзиями, что они наши. Донбасс реально — это не «прачечная» и не место, куда нужно посылать в наказание. Именно там сейчас бьется верное сердце России, — сказал Охлобыстин.

Ранее Филипп Киркоров дважды посетил Донбасс. Так, 3 февраля певец побывал в Горловке, где выступил перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Он привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы трем военнослужащим. 16 февраля поп-король ездил в Макеевку и привез детям игрушки — куклы в виде себя.

Позднее Telegram-канал Brief со ссылкой на информированные источники сообщил, что Анастасия Ивлеева на фоне скандала с организацией «голой» вечеринки может запланировать поездку в ДНР. По данным канала, в ходе визита блогер, вероятнее всего, посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе «Аллея ангелов».