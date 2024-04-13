«Я так счастлива»: самый непутевый сын Мадонны сделал подарок матери Мадонна пришла на выставку картин сына Рокко, которого задерживали с наркотиками

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рокко Джон Ричи

Американская певица Мадонна посетила в Майами выставку картин своего 23-летнег сына Рокко от режиссера Гая Риччи. Знаменитость не скрывала своего счастья по поводу того, что молодой человек взялся за ум. Своей радостью она поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Так счастлива, что у меня выходной и я могу насладиться последней коллекцией картин моего сына Рокко под названием «Нанеси удар» по мотивам бойцов муай-тай, — подписала она пост с фото из галереи.

Известно, что сын Мадонны учился на дизайнера в колледже искусств Central Saint Martins, параллельно пробуя свои силы в модельном бизнесе. Молодой человек почти не ведет соцсети и живет довольно замкнуто по сравнению со звездной матерью.

Известно, что после развода Мадонны и Гая Риччи мальчик жил с матерью, однако в 16 лет он улетел к отцу в Лондон, где начал вести разгульный образ жизни. Сообщалось, что его задерживала полиция с веществами. Однако отцу удалось убедить сына взяться за ум, и тот стал делать то, к чему имел природную склонность — рисовать.

Ранее сообщалось, что Мадонна во время концерта в Лос-Анджелесе поставила в неловкую ситуацию себя и зрителя с инвалидностью. Она обратилась к человеку в коляске с претензией, что тот сидит на протяжении всего концерта, но позже поняла причину и извинилась перед поклонником.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.