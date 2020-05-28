«Я — сильная, я — справлюсь»: Анна Седокова написала книгу о своей жизни

Певица Анна Седокова решила опубликовать книгу о своей жизни. Рукопись вышла под названием «Я — сильная, я — справлюсь».
Артистка обещает в этой книги раскрыть все свои секреты. Там она расскажет, кто является отцом её сына Гектора.
Я расскажу вам историю одной маленькой девочки, которая так хотела любви. И находила её. Она была разной. С бриллиантами и обоями в мелкий цветочек на окраине в однушке, — написала светская львица в Instagram, представляя свою работу.
По словам экс-солистки группы Виа Гра, в её жизни даже были гангстеры, которых разыскивал Интерпол. Она перечислит всех миллионеров, с кем встречалась.
Как ранее писал NEWS.ru, Седокова рассказала о своих планах с новым парнем Янисом Тимме. Экс-солистка поп-группы «ВИА Гра» призналась в желании завести много детей. Её отношения с баскетболистом из Латвии начались относительно недавно.
На сегодняшний день у исполнительницы уже есть трое детей. Две дочери — Алина и Моника, а также сын Гектор. Латвийский баскетболист тоже успел обзавестись ребёнком. У него подрастает маленький сын.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен