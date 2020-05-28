«Я — сильная, я — справлюсь»: Анна Седокова написала книгу о своей жизни

https://static.news.ru/photo/5f5d93be-a0dc-11ea-8720-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Анна Седокова решила опубликовать книгу о своей жизни. Рукопись вышла под названием «Я — сильная, я — справлюсь».

Артистка обещает в этой книги раскрыть все свои секреты. Там она расскажет, кто является отцом её сына Гектора.

Я расскажу вам историю одной маленькой девочки, которая так хотела любви. И находила её. Она была разной. С бриллиантами и обоями в мелкий цветочек на окраине в однушке, — написала светская львица в Instagram, представляя свою работу.

По словам экс-солистки группы Виа Гра, в её жизни даже были гангстеры, которых разыскивал Интерпол. Она перечислит всех миллионеров, с кем встречалась.

Как ранее писал NEWS.ru, Седокова рассказала о своих планах с новым парнем Янисом Тимме. Экс-солистка поп-группы «ВИА Гра» призналась в желании завести много детей. Её отношения с баскетболистом из Латвии начались относительно недавно.

На сегодняшний день у исполнительницы уже есть трое детей. Две дочери — Алина и Моника, а также сын Гектор. Латвийский баскетболист тоже успел обзавестись ребёнком. У него подрастает маленький сын.