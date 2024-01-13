«Всегда казалось странным»: Майк Шинода раскрыл парадокс славы Linkin Park Майк Шинода заявил, что популярность не была приоритетом Linkin Park

Фото: Jared Milgrim/The Photo Access/Global Look Press

Один из основателей группы Linkin Park Майк Шинода рассказал, что в своей творческой деятельности никогда не стремился к славе, которая казалась ему странным аспектом. Как признался музыкант в интервью The Guardian, парадокс в том, что сам он был бы не против успеха без узнаваемости.

Слава никогда не была приоритетом. Но это случилось. <…> То, что Linkin Park была хорошо известна или ее уважали, было благословением, но хотел бы я, чтобы группа была успешной, не будучи узнаваемой? Вероятно. Аспект славы в моей карьере всегда казался странным, — рассказал Шинода.

По его словам, все участники группы по-своему адаптировались к славе, стараясь при этом заботиться друг о друге. Сам музыкант отметил, что на заре карьеры, оказываясь в центре внимания, всегда старался казаться более дерзким, подражая популярным тогда рэперам.

Шинода также обратил внимание на то, что многие старые треки Linkin Park все еще пользуются популярностью. В частности, их активно используют на платформе TikTok.

Этот контингент действительно волнует меня — не только потому, что артисты хотят заполучить новых поклонников, но и потому, что они используют наши песни. Тогда я бы никогда не подумал, что музыка, которую мы создавали, будет продолжать находить отклик у людей 20 лет спустя, — заключил музыкант.

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