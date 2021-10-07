Врач прокомментировал лечение Гузеевой дорогостоящим препаратом

Врач-онколог, доктор медицинских наук, главврач клиники НАКФФ Антон Иванов проанализировал состояние Гузеевой на основе препарата. которым её собираются лечить. Телеведущая вторую неделю находится в Коммунарке с коронавирусом, сообщалось, что она находится под кислородной маской, теперь врачи решили применить дорогостоящий препарат, сообщает KP.RU.
Цена препарата «Артлегиа», которым решено лечить актрису,
Её анализы крови показывают сильное воспаление, а лёгкие поражены на 50% и более процентов. Иначе новый медикамент ей попросту не назначили бы, — утверждает Иванов.
Доктор отметил, что он не является лечащим врачом Гузеевой, но из открытых источников известно, что актрисе 62 года, она страдает излишним весом и то есть находится в группе риска. К тому же применение кислородной маски говорит о том, что она не может дышать самостоятельно.
Однако, у препарата, которым собираются лечить актрису, есть опасный побочный эффект.
Ведь любой препарат для снижения иммунного ответа чреват присоединением болезни микробной этиологии. Такие тяжёлые пациенты могут погибнуть от гнойно-септических осложнений. Поэтому в случае с препаратом «Артлегиа» очень важно правильно рассчитать дозировку и вовремя ввести его в организм больного: именно в тот момент, когда начинается цитокиновый шторм. Ни позже, ни раньше, — пояснил врач.
Ранее сообщалось, что состояние госпитализированной с коронавирусом телеведущей Ларисы Гузеевой ухудшилось. При последнем исследовании КТ у неё нашли 7% поражения лёгких, хотя, когда она поступала в больницу, лёгкие у неё были чистыми.