Аскеров: возвращаться в Россию не планирую

Фото: vk.com/askerov_rovshan

Бывший игрок телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров рассказал NEWS.ru, что не планирует возвращаться в Россию. Он добавил, что для оспаривания статуса иноагента необходимо, чтобы «был суд», но, по его словам, его нет. Журналист признался, что гордится тем, что оказался неугоден нынешней России.

Возвращаться в Россию не планирую. Чтобы оспаривать (статус иноагента. — NEWS.ru) в суде, надо, чтобы был суд. А его нет. Да, я горжусь тем, что оказался неугоден нынешней России, — сказал Аскеров.

Кроме того, он назвал «порношапито» российские суды. Министерство юстиции РФ накануне внесло в реестр физлиц-иноагентов журналиста и знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова и журналиста Михаила Фишмана.

В конце апреля МВД России объявило Аскерова в розыск. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил пост о маршале Георгии Жукове. В нем Аскеров назвал Жукова вором из-за того, что полководец «вывозил из Германии трофейное имущество» для личного пользования.

Сейчас Аскеров находится за пределами страны. По его словам, общение с Россией он «свел к нулю».

Также суд заочно арестовал журналиста Александра Невзорова (признан в России СМИ-иноагентом). Ему инкриминировали распространение фейков о ВС РФ.