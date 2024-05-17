«Возможен разовый аншлаг»: продюсер о перспективах Макаревича в Израиле Продюсер Рудченко: Макаревич может лишь один раз собрать аншлаг в Израиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может один раз собрать аншлаг на концерте в Израиле, поскольку там проживает много российских граждан, однако сделать большой тур по стране у него не получится, высказался в беседе с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, сейчас Израиль находится в состоянии войны с Палестиной и людям явно не до выступлений артистов. Рудченко считает, что у Макаревича не получится организовать сразу несколько выступлений с одной и той же программой.

Возможен разовый аншлаг в Израиле. Там много российских граждан, в том числе бывших граждан. Устроить тур по Израилю он не может. Он может сделать один концерт в столице и все. Все, кто хочет его послушать, сделают это один раз. Остается только пожинать такие плоды. По Европе Макаревич особо не ездит. Остаются только рамки, в которые он сам себя загнал, — считает Рудченко.

Ранее Рудченко заявил, что Макаревич поднял ценник на свои выступления, потому что в ближайшее время никаких гастролей у него не предвидится. По его мнению, уехавший в Израиль артист живет на ранее заработанные средства. Рудченко полагает, что Макаревич монетизирует свое творчество через уже выпущенный контент.