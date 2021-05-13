https://static.news.ru/photo/187ed3f6-b49d-11eb-8bee-96000091f725_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagam.com

Российская балерина Анастасия Волочкова впервые показала тайного возлюбленного по имени Олег, с которым отдохнула на Мальдивах. Мужчина принял участие в съёмках фильма «Исповедь» для сервиса Premier. Сидя на диване, пара рассказала о своих отношениях.

Олег признался , что ему непривычно выступать перед камерами. По его словам, когда впервые увидел Волочкову «в той нотариальной конторе», то сильно удивился, но «был рад знакомству».

Она (Волочкова. — NEWS.ru) замечательный человек. <...> Доброта, глаза, <...> открытость. <...> Она, хоть и взрослая, она как ребёнок. Её одну надолго оставлять нельзя, а то набедокурит где-нибудь, — отметил мужчина.

Волочкова добавила, что с Олегом несколько раз «и ругались, и расставались, и опять соединялись», назвав отношения «вулканом». Знаменитость подчеркнула, что их роман не «завязан ни на какой финансовой зависимости», а есть только зависимость эмоциональная, на что Олег ответил, что не является олигархом. Балерина призналась, что Олег читает ей сказки, когда они не спят в одной постели, поёт «песенки на ночь».

Ранее Волочкова вступила в перебранку с подписчиками в Instagram. Те выразили недовольство тем, что танцовщица хвастливо, чересчур напоказ выставляет свою личную жизнь. Другие и вовсе обвинили Волочкову в неразборчивости, задавшись вопросом, как именно она отрабатывает поездку на Мальдивы с очередным поклонником по имени Олег. В ответ она гневно высказалась о том, что пишущие критические комментарии люди никогда не знали любви, поэтому и лезут в жизнь других людей, хотя их мнения никто не спрашивал.