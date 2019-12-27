Супермодель и основатель фонда «Обнажённые сердца» Наталья Водянова предложила продюсеру Яне Рудковской, мечтающей ещё об одном ребёнке, обратить внимание на детские дома.
Модель появилась в новом выпуске шоу «ЯнаСупер». Светские львицы затронули тему материнства. По словам Водяновой, женщинам необязательно прибегать к услугам суррогатной матери
Если по каким-то медицинским причинам необходимо прибегнуть к услугам суррогатной матери, то это выбор каждого. Просто можно сделать выбор в пользу чьей-то жизни, которая уже есть и нуждается в заботе. И это тоже хороший выбор, — отметила звезда подиума.
Как писал NEWS.ru, Рудковская разозлилась на телеведущую Ксению Собчак, которая распускает недостоверную информацию о её прошлом.
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