https://static.news.ru/photo/f64a6b5a-28c6-11ea-98ee-fa163e074e61_660.jpg Наталья Водянова Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Супермодель и основатель фонда «Обнажённые сердца» Наталья Водянова предложила продюсеру Яне Рудковской, мечтающей ещё об одном ребёнке, обратить внимание на детские дома.

Модель появилась в новом выпуске шоу «ЯнаСупер». Светские львицы затронули тему материнства. По словам Водяновой, женщинам необязательно прибегать к услугам суррогатной матери

Если по каким-то медицинским причинам необходимо прибегнуть к услугам суррогатной матери, то это выбор каждого. Просто можно сделать выбор в пользу чьей-то жизни, которая уже есть и нуждается в заботе. И это тоже хороший выбор, — отметила звезда подиума.

Как писал NEWS.ru, Рудковская разозлилась на телеведущую Ксению Собчак, которая распускает недостоверную информацию о её прошлом.