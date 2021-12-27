Вдовец Легкоступовой заявил об отказе от наследства певицы

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов сделал заявление об отказе от наследства артистки в пользу её детей. Он заявил в Instagram, что посвящает это 56-летию певицы.

В наследство вдовец звезды 90-х вступил, как только исполнилось полгода после её смерти. Он сразу сменил замки в квартире Легкоступовой и не впускал в апартаменты никого из её родственников. Однако к концу года яхтсмен, которого дети певицы обвиняют в смерти матери, решился на кардинальный шаг.

Перед Новым годом будет событие — 30 декабря Валентине Легкоступовой, жене моей, исполнилось бы 56 лет. И в связи с этим я хочу сделать заявление. Я думаю, ей было бы очень приятно слышать это. Я хочу передать своё наследство её детям — Матвею и Анэтте, и Галине Ивановне Легкоступовой, её матери, — заявил Фирсов.

Пользователи отреагировали на это решение довольно эмоционально. Одни посчитали, что яхтсмен поступил правильно и похвалили его за это. Подписчики поддержали вдовца певицы, так как думали, что он собирается отсудить себе намного больше.

Валентина Легкоступова погибла в августе прошлого года. Она упала и ударилась так, что впала в кому, из которой уже не смогла выйти. Дети певицы решили, что в смерти их матери виноват её новый муж Юрий Фирсов. Но суд не признал яхтсмена виновным в гибели артистки.

Ранее дочь певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль рассказала, что планирует установить памятник на могилу своей матери. По словам девушки, его эскиз уже готов, он будет «с изюминкой» — в форме скрипичного ключа.