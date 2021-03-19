Вдовец Легкоступовой ответил на обвинения в изнасиловании певицы

https://static.news.ru/photo/255ec8c6-88e5-11eb-a0db-96000091f725_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: vk.com/legkostupovavalentina

Вдовца Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова заподозрили в изнасиловании певицы перед её смертью. Такую версию выдвинули на одном из ток-шоу.

Это фейк, потому что в патологоанатомической экспертизе нет ни одного абсолютно намёка на какие-то травмы или что-то. Очередной фейк с этой стороны и, возможно, раскачивание ситуации в пользу Первого канала. Элементарно — деньги, — заявил Фирсов «360».

Он добавил, что очернить его может пытаться дочь его покойной жены Анетта Бриль. Он отметил, что мать при жизни называла её воровкой.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. СМИ сообщали, что она перед инцидентом вместе с супругом Юрием Фирсовым несколько дней не выходила на связь. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы полагают, что к этому может быть причастен её муж.

Ранее NEWS.ru писал, что второй муж Легкоступовой Алексей Григорьев подал иск в суд о разделе совместно нажитого в браке с артисткой имущества. Ответчиками станут все наследники певицы: младший сын Матвей, старшая дочь Анетта Бриль, мама певицы и её последний муж Фирсов.