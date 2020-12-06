Вдова Табакова довела до слёз Леру Кудрявцеву

https://static.news.ru/photo/28bccb18-37db-11eb-8f9c-fa163e074e61_660.jpg Марина Зудина Фото: ntv.ru

Советская и российская актриса театра и кино Марина Зудина в программе «Секрет на миллион» довела до слёз ведущую Леру Кудрявцеву.

Выпуск получился одним из самых эмоциональных. Вдова актёра и режиссёра Олега Табакова Марина Зудина в подробностях рассказала, как зародился её роман с известным артистом, а также объяснила, как их взаимоотношения перетекли в семью, передаёт «Экономика сегодня».

Разговор получился настолько эмоциональным, что ведущая шоу Лера Кудрявцева не смогла сдержать слёз. В какой-то момент она разрыдалась, хотя обычно пытается держать себя в руках и не показывать эмоции на камеру.

Зудина отметила, что не часто принимает участие в подобных программах, но ради телеведущей сделала исключение.

Ранее вдова Олега Табакова рассказала о нападках в её адрес, возникших после смерти народного артиста. По словам Зудиной, её всегда воспринимали как разлучницу, разрушившую первую семью Табакова. Нередко ей приходилось терпеть критику со стороны коллег по театру и незнакомых людей. После смерти народного артиста травля заметно усугубилась. Так, сыну Табакова и Зудиной Павлу пришлось уйти из МХТ имени Чехова. Самой же вдове совсем не дают спокойно работать.

Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни. С 2000 года до самой смерти он возглавлял МХТ им. Чехова. В октябре 2018 года в театре открыли монумент выдающемуся художественному руководителю, писал NEWS.ru.