Валерия высказалась в адрес Шнурова, упрекнувшего её в шикарном отдыхе

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Певец Николай Басков заявил, что вовсе не паникует из-за коронавируса. А всё потому, что у него есть свой оригинальный способ борьбы с инфекцией.

По его словам, у многих сейчас «едет крыша». Я тут летел в самолёте, человек за полёт до Санкт-Петербурга 10 раз поменял перчатки, 10 раз поменял маски, сбрызгивал руки. Как говорят:...