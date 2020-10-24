Валерия высказалась в адрес Шнурова, упрекнувшего её в шикарном отдыхе

Валерия не сдержала эмоций в адрес Сергея Шнурова, который упрекнул певицу и её супруга в слишком роскошном отдыхе после громких заявлений о бедности. Музыкант сочинил язвительные строчки о богатом отдыхе артистки и продюсера в Дубае — и это на фоне того, как Пригожин говорил о бедственном положении шоу-бизнеса.
Валерия ответила на насмешки лидера группы «Ленинград» в переписке с подписчицей в своём Instagram.
Что предлагает отель (это для Сергея, мы очень бедные)? — спросила певицу поклонница.
Звезда тут же отреагировала на вопрос:
Да, конечно, пусть порадуется за нас, что такой отель предлагает очень хорошую косметику, — не сдержала колкости в адрес коллеги по цеху Валерия.
Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин ответил на насмешки музыканта Сергея Шнурова, обратившего внимание на то, что жаловавшийся на убытки из-за пандемии коронавируса Пригожин улетел с супругой Валерией в Дубай.