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Шоу-бизнес

Валерия высказалась в адрес Шнурова, упрекнувшего её в шикарном отдыхе

02:18, 25 октября 2020
Фото: @valeriya

Валерия не сдержала эмоций в адрес Сергея Шнурова, который упрекнул певицу и её супруга в слишком роскошном отдыхе после громких заявлений о бедности. Музыкант сочинил язвительные строчки о богатом отдыхе артистки и продюсера в Дубае — и это на фоне того, как Пригожин говорил о бедственном положении шоу-бизнеса.

Валерия ответила на насмешки лидера группы «Ленинград» в переписке с подписчицей в своём Instagram.

@valeriya

Что предлагает отель (это для Сергея, мы очень бедные)? — спросила певицу поклонница.

Звезда тут же отреагировала на вопрос:

Да, конечно, пусть порадуется за нас, что такой отель предлагает очень хорошую косметику, — не сдержала колкости в адрес коллеги по цеху Валерия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин ответил на насмешки музыканта Сергея Шнурова, обратившего внимание на то, что жаловавшийся на убытки из-за пандемии коронавируса Пригожин улетел с супругой Валерией в Дубай.

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