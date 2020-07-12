В Сети раскритиковали Рудковскую после ситуации с Дакотой

https://static.news.ru/photo/fa79bd76-c438-11ea-a873-fa163e074e61_660.jpg Фото: ritadakota/instagram.com

Яна Рудковская опубликовала в Instagram пост, в котором напомнила своим подписчикам о розыгрыше люксовых сумок. В ответ пользователи соцсети раскритиковали продюсера после того, как та унизила певицу Риту Дакоту, которая была одним из организаторов конкурса.

Так и будете молчать и продолжать выставлять лицемерные фотки? Прокомментируйте ситуацию, связанную с французским брендом, — написал пользователь под ником johnwinchester13.

Некоторые написали, что ждут публичных извинений в адрес Дакоты, другие отметили, что после ситуации с певицей многие в конкурсе участвовать не будут.

Ваши завтраки восхитительны, как и вы сама, Яночка. Но то, что вы так некрасиво обошлись с Ритой, от вас не ожидала. Вы всегда в моих глазах были эталоном женственности, но сейчас расстроили, — пишет juliasklan.

Ранее Дакота рассказала подписчикам о своём споре с Яной Рудковской по поводу брендовых сумок Louis Vuitton и о том, как продюсер и представители бренда унизили её. Дакота пояснила, что ранее опубликованный пост о розыгрыше сумок среди подписчиков ей «настоятельно рекомендовали» удалить, писал NEWS.ru.