«В разнос пошла»: поклонники осудили Асмус за откровенное фото

https://static.news.ru/photo/5fd347e4-84bb-11eb-bb57-96000091f725_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками новой пикантной фотографией, однако не все оценили её образ.

На снимке Асмус позирует в чёрном обтягивающим боди, высоких сапогах и с бутылкой газировки.

Baby face, — написала она под постом.

Однако вместо комплиментов некоторые подписчики начали критиковать звезду за откровенный образ.

Вы раньше были такой интересной. Скромной, кроткой, красивой... А сейчас смотрю на вас и прям в разнос пошли... Вам это ой как не к лицу, — написала _miss_for_kiss.

Другой поклонник назвал снимок «бесстыжим», отметив, что Гарик Харламов не зря убежал от Асмус.

Также среди поклонников нашлись те, кто посчитал, что такими фотографиями актриса пытается подразнить бывшего возлюбленного.

Как писал NEWS.ru, ранее Асмус ответила на часть вопросов подписчиков. Фанаты интересовались её гардеробом, историей поступления в театральный вуз, новыми интервью и планами на будущее. Конечно, больше всего сообщений — про отношения с бывшим мужем, юмористом Гариком Харламовым.