В истории с фото Земфиры в центре Москвы всплыла неожиданная деталь Фото с Земфирой в центре Москве сделали в 2018 году

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Global Look Фото с певицей Земфирой (Земфира Рамазанова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Рамазановой в Москве оказалось фейком, сообщает портал «Страсти». Снимок был сделан еще в 2018 году.

Фото, на котором артистка садится в автомобиль в центре Москвы, сделал корреспондент «Экспресс газеты». Действительно ли певица вернулась в Россию ничего не известно.

Ранее Telegram-канал «Хуже и не скажешь» сообщил, что пациенты столичной стоматологической поликлиники № 53 заметили Земфиру в очереди на прием. Канал также опубликовал снимок Земфиры, который, как утверждалось, сделали очевидцы у медучреждения.

Певицу внесли в список иноагентов в феврале прошлого года. В Минюсте объяснили решение тем, что артистка «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников». Адвокат Земфиры Александр Передрук отмечал, что Минюст вменил певице получение денег от ирландской и германской кредитных организаций.

Позже сообщалось, что Земфира не смогла через суд добиться исключения из реестра иностранных агентов. Жалоба артистки рассматривалась во Втором кассационном суде общей юрисдикции.