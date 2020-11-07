Киркоров эмоционально высказался о номере Маркони в «Ледниковом периоде»

https://static.news.ru/photo/1e71ede8-2118-11eb-b986-fa163e074e61_660.jpg Владимир Маркони Фото: vovapcdonail/instagram.com

Ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони, принимающий участие в проекте «Ледниковый период», покорил судей своим выступлением в паре с Маргаритой Дробязко, однако покинул проект, уступив Марии Петровой и Дмитрию Сычёву.

Самыми сильными участниками шоу остаются Ольга Кузьмина и Регина Тодоренко. Также близки к лидерам Ирина Пегова и Вячеслав Чепурченко. По итогам пятого выпуска проекта номинантами на выбывание стали Владимир Маркони, а также Дмитрий Сычев. Мужчинам было нелегко, потому что они впервые занимались фигурным катанием.

Маркони представил сильный номер. Он перевоплотился в главного героя мюзикла «Призрак оперы», а партнёрша Дробязко сыграла его возлюбленную. Выступление прошло без помарок, спецэффекты впечатлили всех, особенно объятая пламенем люстра, которая упала в финале на Владимира.

Уже 25 лет этот мюзикл идёт на Бродвее. Я была на премьере. Чуть не сошла с ума от восторга. Сегодня я тоже от восторга чуть не сошла с ума. Помимо того что вы делали всякие фишки, затяжные дуги <...> сделали элемент чектаун, незаметный, но сложный, — заявила заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Похвалила пару и олимпийская чемпионка Татьяна Навка и Филипп Киркоров.

Когда на Маркони опустили в финале эту огромную горящую люстру, у меня сердце ушло в пятки, — признался певец Филипп Киркоров, потрясённый ярким номером.

Поп-король в этот вечер являлся одним из членов жюри. На глаза артиста едва не навернулись слёзы.

За свой прокат номинанты на выбывание получили 11,92 балла и отправились смотреть выступление соперников. Дмитрий Сычёв и Мария Петрова выбрали для программы песню из спектакля «Юнона и Авось». Откатав номер с небольшими помарками и выполнив несколько крайне сложных поддержек и элементов, они получили 11,96 балла. В итоге проект покинула пара Маркони — Дробязко.

Произошла какая-то ошибка, что они вообще попали в номинацию. Простите, если что-то не так, — сказала Тарасова.

Ранее судей «Ледникового периода» потрясло выступление актрисы Ольги Кузьминой, принимающей участие в проекте в паре с Александром Энбертом. Тот выпуск был посвящён песням СССР. Артистка надела платье из голубого шёлка и показала безупречный тодес на большой скорости, высокие поддержки и шпагат в воздухе. В конце номера Кузьмина предстала с фотографией дедушки, который прошёл всю войну. Завершив катание, девушка расплакалась, а вместе с ней — и судьи проекта. Ведущий Алексей Ягудин предложил Кузьминой сменить род деятельности и отправиться на соревнования для фигуристов-любителей, писал NEWS.ru.