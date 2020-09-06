У участника группы 5sta Family скончалась новорождённая дочка

https://static.news.ru/photo/3a7be83a-f054-11ea-bac3-fa163e074e61_660.jpg Валерий Ефремов Фото: valeriy_yefremov/vk.com

Музыкант группы 5sta Family Валерий Ефремов сообщил, что у него и его возлюбленной Анны скончалась новорождённая дочка Виктория. Певец оставил сообщение об этом на своей странице в социальной сети, закрыв аккаунт для публичного просмотра.

Известно, что малышка родилась 25 августа. О том, что стало причиной её ухода из жизни, не сообщается. Ефремов написал, обращаясь к дочке, что это были лучшие девять дней в его и Анны жизни. Они стали сильнее и почувствовали, что значит быть родителями. Певец признался, что они с возлюбленной ещё не до конца понимают того, что успел дать им ребёнок. Но однажды это понимание придёт, и они будут вспоминать Викторию с любовью и благодарностью. Валерий написал по-английски фразу: «Когда-нибудь мы встретимся снова».

Кроме того, он оставил в посте следующий поэтический текст.

Моё невесомое счастье, сожмётся весь мир в одночасье, смешаются счастье и горе, пусть говорят шансов нет, мы поборемся. Виктория, — приводит сообщение музыканта портал StarHit.

Как ранее передавал NEWS.ru, актёр Дмитрий Певцов на своей официальной странице в социальной сети обнародовал трогательную видеозапись, посвящённую его сыну Даниилу, погибшему восемь лет назад. На момент смерти наследнику артиста было 22 года.