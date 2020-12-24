«Танцующий миллионер» рассказал о редкой аномалии у его дочери

https://static.news.ru/photo/84c069ce-4627-11eb-9c29-fa163e074e61_660.jpg Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предприниматель из Италии Джанлука Вакки, известный в Сети как «танцующий миллионер», сообщил, что у его новорождённого ребёнка генетическая аномалия. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Дочка миллионера, которую назвали Блу Иерусалима родилась с волчьей пастью. Это врождённая аномалия развития плода — расщелина в мягком или твёрдом нёбе.

Мы счастливы, что у нас есть прекрасная команда медиков, которая проведёт операцию нашей дочери, чтобы она могла жить полноценной жизнью, — подчеркнул предприниматель.

Это не помешало 52-летнему бизнесмену принять участие в фотосессии для популярного журнала вместе с матерью ребёнка Шэрон Фонсека и дочкой. Их запечатлели в собственном доме на фоне праздничной ёлки.

Джанлука Вакки стал суперзвездой в 2016 году. Его прославил Instagram-ролик, на котором подтянутый, мускулистый седой человек в синих плавках и тёмных очках танцевал на борту яхты вместе с длинноногой брюнеткой в бикини, собрал два миллиона просмотров. Но это было только началом. 30 тысяч подписчиков в Instagram превратились в пять миллионов.

Как писал NEWS.ru, в 2017 году суд арестовал всё имущество Джанлуки Вакки. Тогда Джанлука взял кредит в 10,5 миллиона евро и не смог вернуть деньги вовремя.