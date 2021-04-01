«У меня тонкий член»: Харламов разделся перед гостями собственного шоу

https://static.news.ru/photo/6a6e2110-9352-11eb-be75-96000091f725_660.jpg Фото: Ошуительное Хоу / youtube

Российский комик Гарик Харламов пригласил на своё YouTube-шоу двоих коллег — Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова — и неожиданно для них в ходе обсуждения будущей передачи одного из гостей решил оголиться перед ними.

Компанию ему в этом составил соведущий Тимур Батрутдинов. Дело в том, что в задачу ведущих входило в качестве репетиции нового шоу Мусагалиева рассмешить гостей.

Азамат объяснил им, что гостей его передачи поделят на две команды и предложат придумать шутку или миниатюру за ширмой, потом ткань опустят, и нужно будет рассмешить противника.

Харламов предложил сразу поэкспериментировать: недолго думая, они вместе с Тимуром повернулись к гостям задом и опустили штаны.

Дорохов засмеялся, но Мусагалиев не оценил шутку. Он просто посмотрел на ягодицы комиков, улыбнулся и предпочёл сменить тему.

Коллега юмористов спросил у Харламова, как тот перенёс коронавирус, пишет Starhit.

Как я пережил ковид? Я похудел, просто не заметно, не в тех местах, где видно. У меня очень тонкий член. Сбросил четыре килограмма ребята, — пошутил он.

Ранее NEWS.ru писал, что Гарик Харламов в эфире Comedy Club показал будущего молодого человека Ольги Бузовой. Шоумен представлял публике белорусскую группу «Intelligency» и внезапно выяснил, что у участников довольно интересные профессии.