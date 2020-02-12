https://static.news.ru/photo/c240df64-4e24-11ea-baf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Заслуженная артистка России Ирина Отиева получает сразу две пенсии. По словам певицы, денег от государства ей вполне хватает, потому что живёт она скромно и «непривередливо».

У меня их две. Одна базовая пенсия, которая приходит мне каждый месяц от Пенсионного фонда России. И есть вторая пенсия, которая даётся как заслуженной артистке, — пояснила она в интервью Teleprogramma.pro.

Размер государственной пенсии составляет, по её словам, около 13 тысяч рублей. Вторая пенсия от мэрии Москвы чуть больше — 30 тысяч рублей.

Отиева посетовала, что большая часть денег уходит на оплату коммунальных услуг и на еду, но в целом размером своей пенсии она довольна.

Ранее певица заявила, что не будет судиться с Андреем Малаховым и его «подлость» останется у него на совести. Артистка вспомнила, как её сняли в неприглядном виде на скрытую камеру, а после показали в эфире программы, писал NEWS.ru.