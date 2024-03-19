«Тяжело прощаться»: Пригожин рассказал о своем отношении к Леонтьеву Пригожин: Леонтьев не попал ни в один скандал и очень любил свою профессию

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Валерий Леонтьев

Российский певец Валерий Леонтьев любит и всегда любил свою профессию, а его яркие номера с танцами и балетом невозможно забыть, заявил NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин, комментируя информацию о завершении карьеры народного артиста, которому сегодня, 19 марта, исполнилось 75 лет. Пригожин отметил, что Леонтьев на протяжении всей своей карьеры ни с кем не ссорился и не попадал в скандалы, что редкость в сфере шоу-бизнеса.

Я всегда относился к нему с уважением <...>. Артист отличался своим трудолюбием. Он ни с кем не ссорился, не попадал в скандалы, что встречается весьма редко в шоу-бизнесе, — сказал продюсер.

Пригожин добавил, что у артиста не было времени на сплетни, потому что он целыми днями занимался музыкой, постановками номеров и придумывал, как порадовать зрителей. Собеседник предположил, что Леонтьеву с трудом далось решение об уходе.

Ему наверняка тяжело прощаться со сценой, но он принял такое решение. И я бы хотел воспользоваться моментом, чтобы поздравить его с 75-летием и пожелать удачи, — резюмировал Пригожин.

Ранее режиссер Александр Сокуров заявил NEWS.ru, что его профессиональная карьера завершилась из-за запрета Министерством культуры России его фильма «Сказка». Пресс-служба постановщика сообщала, что Минкульт РФ не выдал прокатное удостоверение его картине.