Дуэтная энергетика: Топалов объяснил воссоединение Smash!!

https://static.news.ru/photo/25a45546-99f0-11eb-ac6c-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/smashfanclub

Участники группы Smash!! воссоединятся спустя 15 лет после закрытия проекта. Первое совместное выступление Влада Топалова и Сергея Лазарева запланировано в передаче «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1».

Каких-либо новых песен пока не анонсировано. Как заявили в пресс-службе канала, зрители услышат уже известные хиты музыкального дуэта.

Топалов объяснил возвращение к истокам тем, что период, когда на сцене оба чувствовали себя комфортно порознь, миновал.

Так и остаётся, но лично я соскучился по дуэтной энергетике. Есть ощущение, что в этом есть какое-то новое дыхание. Кроме того, Серёжа — это лучший человек, с которым мне приходилось работать и разделять сцену, — цитирует Топалова StarHit.

Лазарев в свою очередь утверждает, что все недомолвки между ними остались в прошлом и что он очень любит и уважает своего товарища. Он выказал мнение, что дружба, проверенная и испытанная годами, является самой крепкой.

Такое единодушие было не всегда. В 2004 году Лазарев покинул Smash!! со скандалом. Он был недоволен не только Топаловым, но и продюсером группы — отцом Влада Михаилом, с которым не смог найти общий язык в творческих вопросах. В 2006 году музыкальный проект был официально закрыт, а приятели много лет не общались.

Тем не менее они всё же появлялись на сцене вместе: в 2011 году выступили на концерте Лазарева, отметив таким образом десятилетие группы, а в 2018-м дуэт появился с совместной композицией на творческом вечере Юрия Николаева. О новом воссоединении Лазарев публично объявил в феврале 2021-го.

Ранее, как писал NEWS.ru, друг Лазарева и участник шоу «Голос» Алекс Малиновский оказался в центре грандиозного скандала, связанного с обманом на деньги.