Тонкая туалетная бумага, коктейль за 5000 руб: стоит ли идти в бар Ивлеевой

Фото: NEWS.ru

В самом центре Москвы в Столешниковом переулке теперь располагается лапшичная блогера Анастасии Ивлеевой Nudles. На вечеринке, приуроченной к ее открытию в начале июня 2024 года, блогер была одета во все черное, готовила первым гостям заведения коктейли и мило улыбалась. NEWS.ru посетил бар Ивлеевой, чтобы оценить обслуживание, посмотреть дизайн и попробовать лапшу рамен.

Есть ли в названии бара Ивлеевой отсылка к «голой» вечеринке

Несмотря на «голую» вечеринку и ее последствия для Ивлеевой, блогер не стала отказываться от пошлых шуток. На афише, анонсирующей открытие бара, Настя была изображена с лапшой и палочками. Надпись suck it («пососи это» по-русски) дополнила плакат. У себя в Telegram-канале звезда пояснила, что в азиатской культуре, когда речь идет о лапше, это сочетание переводится как «втягивай». В названии заведения Nudles, судя по его написанию, Ивлеева совместила два англоязычных слова: noodles (лапшу) и nude (обнаженный).

В Столешниковом переулке ранее располагались магазины премиальных иностранных брендов, после начала СВО часть марок ушли из России, и о них напоминают лишь вывески. Находящийся там же известный в «нулевых» бар Дениса Симачева уже не работает.

Фото: NEWS.ru

Как выглядит бар Ивлеевой

В лапшичной Ивлеевой стоят недорогие буфетные столики, на стенах висят постеры со сценами из азиатских фильмов и аниме и большие иероглифы, красные фонари, светятся надписи: «Не падай духом, где попало», «Танцуй, как тигр, пей, как дракон», «Со своей катаной нельзя», «Инь, янь, похулигань».

Кухня открытая, поэтому можно наблюдать, как повара азиатской внешности готовят лапшу. В заведении чисто, аккуратно, и тараканов, мелькавших в ролике с открытия, замечено не было. Стена кухни сверху обклеена газетами с иероглифами, никакой роскоши, которую в реальной жизни предпочитает Ивлеева, в лапшичной нет.

Несмотря на простой дизайн, стоимость блюд нельзя назвать низкой, цены почти такие же, как в других заведениях этого сегмента.

Фото: NEWS.ru

Чем кормили в баре Ивлеевой

Корреспондент NEWS.ru заказала рамэн с курицей за 590 рублей, поскольку лапша в баре — все-таки основное блюдо. Официант в черных брюках и футболке был вежлив и внимателен.

«У нас в меню есть блюда корейской, тайской, китайской, японской кухни… Они помечены специальными флагами», — рассказал он и дал несколько рекомендаций по еде.

Рамен подали минут через десять, он пах неплохо, но сильного впечатления не произвел. В бульоне плавали два небольших кусочка курицы. Корреспонденту не удалось утолить голод и наесться этим блюдом.

Ситуация стала чуть лучше, когда принесли моти — традиционный японский десерт. Он был в меру сладким, свежим и мягким, и официант подарил его в качестве комплимента..

Коктейлей с веселыми и провокационными названиями «Почти голый коктейль», «Слезы Ивлеевой», «Коктейль с извинениями», о которых писали в Интернете, в меню не было. Вместо них в баре предлагали «Таинственный коктейль» за 5000 рублей, «Самурайский» за 800 рублей и многие другие.

В заведении действует акция: за отзыв на Яндексе дают фирменный шот. Корреспонденту NEWS.ru принесли попробовать один из меню, в основе которого была китайская настойка и арахис.

Ивлеевой в день посещения в баре не было, хотя, по словам персонала, она иногда присматривает за заведением. «Настя приходила буквально несколько дней назад. Конечно, к ней можно подойти и сфотографироваться», — заверил официант.

Фото: NEWS.ru

Как выглядит туалетная бумага в баре Ивлеевой

Туалетные кабинки в баре маленькие, стены покрашены синей краской, на них приклеены постеры с азиатским фильмами, сбоку от унитаза висит экран, по которому показывают аниме. Посмотреть мультики вряд ли получится — он неудобно расположен, к тому же играет азиатская музыка, заглушающая звук видео.

«Что ты ищешь?. .. Ух, какая она у тебя большая», — произнес мужской голос персонажа аниме, что застало врасплох в начале посещения туалета.

Туалетная бумага и салфетки для рук произвели весьма противоречивое впечатление. Они были однослойные и настолько тонкие, что просвечивали на солнце. Судя по опыту корреспондента NEWS.ru, бумага уступала по качеству той, которую вешают в туалетах в поездах и на станциях МЦД.

Фото: NEWS.ru

Много ли посетителей в баре Ивлеевой

На странице бара написано, что места надо бронировать заранее. Когда NEWS.ru позвонил в заведение, менеджер сообщила, что с 17.00 начинается «плотная» посадка и лучше делать бронь, положить на депозит тысячу рублей, иначе не достанется хороший стол. Оказалось, что никакой толпы в баре не было ни в пять, ни в семь часов вечера.

В конце 2022 года было зарегистрировано ООО «Блеск», 20% которого принадлежали Ивлеевой, еще 80% —ресторатору Александру Пичугину. По данным Telegram-канала Mash, Анастасия вышла из числа учредителей ООО, и ее бизнес-партнер стал владельцем этой лапшичной. Для Пичугина это не первый проект, который он открывает с медийной личностью. Ресторатор — основатель «Феодальной сети баров», в которую входят «Руки вверх! Бар», Nebar, El Chapo, Irisky Bar, Spletni Bar.

Фото: NEWS.ru

Что ресторатор Васильчук сказал о баре Ивлеевой

Российский ресторатор, сооснователь сети ресторанов «Чайхона №1» и ресторанного холдинга Vasilchuki Restaurant Group Алексей Васильчук высказал мнение в разговоре с NEWS.ru. что у лапшичной Ивлеевой есть шансы стать популярным и известным заведением при определенных условиях.

«За счет того, что там будет хорошо, вкусно, качественно оно может взлететь. Обязательно необходимо присутствие и общение звезды с посетителями. Конечно, надо работать над качеством. Вы же на это (дешевую, полупрозрачную туалетную бумагу. — NEWS.ru) обратили внимание, значит, и другие будут это замечать. Заведение должно полностью соответствовать уровню», — отметил Васильчук.

После того как NEWS.ru написал о низком качестве туалетной бумаги в баре Ивлеевой, звезда лично заявила, что собирается работать над уровнем заведения, по ее словам, ему «есть куда стремится».

Фото: NEWS.ru

У кого еще из российских звезд есть заведения общепита

У юмориста Гарика Харламова есть сеть сосисочных Hot Dog Bullldog. Это его совместный бизнес с рестораторами, братьями Васильчуками. Рэпер Василий Вакуленко (Басты) открыл сеть заведений с ребрышками Frank by Basta: у них в Москве высокий рейтинг на Яндексе — 4,9 и по вечерам там полная посадка. Проект Ксении Собчак — ресторан She, меню которого составил искусственный интеллект и доработал шеф-повар.

Рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) еще до специальной военной операции и своего отъезда из России открыл на Никольской улице ресторан Kaif Burger. Тимати принадлежит сеть бургерных Black Star Burger, которая позиционируется как народный ресторан, создающий продукт премиального качества по доступной цене. Проект телеведущего Владимира Познера необистро «Жеральдин» с французской кухней существует уже 20 лет, и заведение было отмечено гидом «Мишлен».

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