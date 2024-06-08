Казанова родит после 40 лет. Повторит ли она судьбу Заворотнюк или Бледанс

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сати Казанова

41-летняя певица Сати Казанова собирается впервые стать мамой. Певица опубликовала фото с округлившимся животом в социальной сети, и в подписи к нему отметила, что беременность — это «вымоленное чудо». Экс-солистка группы «Фабрика» попросила поклонников пожелать ей здоровья и сил. Кто еще из звезд решился забеременеть и родить ребенка после 40 лет — в материале NEWS.ru.

Кто отец ребенка Сати Казановой

7 июня Сати Казанова призналась подписчикам, что ждет ребенка. «Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар. Когда-нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было. А пока просто пожелайте нам здоровья и сил», — написала певица в блоге.

Около семи лет артистка состоит в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Казанова живет на две страны. Однако, по словам Сати, ей приходится больше времени проводить в России.

«У нас в Италии был дом, и, скорее всего, большую часть жизни мы проведем там. Пока мы в основном базируемся в Москве, и это из-за меня, поскольку моя работа, коллеги, музыканты — все это связано пока еще в большей степени с Россией, но, если вы заметили, я часто употребляю слово „пока“», — рассказывала артистка.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сати Казанова

Почему жена Певцова Дроздова родила сына в 42 года

Актеры Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов поженились в 1994 году, их сын родился в 2007-м. Артистка признавалась, что, вероятно, не могла забеременеть из-за сделанного в молодости аборта.

«Так Боженька отлучил меня от мечты стать матерью. Мы оба были здоровы, но почему-то не получалось. Потом же появился наш Елисей. Я до сих пор считаю, что он ангел, который временно прибыл к нам», — признавалась актриса в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Когда Елисей родился, Ольга ушла из театра «Современник», чтобы воспитывать сына и больше времени проводить с семьей. Некоторое время Елисей учился в кадетском училище, но в 2022 году вернулся в обычную школу. Как пояснил Певцов в программе НТВ «Ты не поверишь!», он старается воспитать сына патриотом.

«Чтобы любить свою Родину, нужно знать ее глубоко и хорошо знать ее историю. У меня сын смотрит советские фильмы и ему многое известно из того, чего не знают его сверстники», — поделился Певцов.

В 2018 у актеров появилась приемная дочь Алена Деркач. Девушка — ученица артистов, и когда у нее в семье возникли проблемы, Певцов и Дроздова предложили ей пожить с ними.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Актеры Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов

С какими трудностями столкнулась родившая в 42 года Бледанс

Ведущая и актриса Эвелина Бледанс родила первого сына Николая в 1994 году от израильского бизнесмена. Сейчас молодой человек живет в Израиле вместе с отцом, и мать периодически прилетает к нему.

В 2012 году 42-летняя Бледанс родила второго ребенка. Сын Семен появился в браке звезды с продюсером Александром Семиным. У мальчика обнаружили синдром Дауна. Актриса не стала молчать и рассказала общественности о «солнечном» сыне.

История Бледанс вызвала большой резонанс: одни упрекали ее в том, что она решилась рожать после 40, когда риски рождения нездорового ребенка выше, другие восхищались смелостью звезды. Брак Эвелины с Семиным распался, однако продюсер принимает участие в жизни и воспитании Семена.

Бледанс часто берет младшего сына с собой на светские мероприятия и съемки. «Я абсолютно убеждена, что выступления Семена и на телевидении, и на сцене театра, и в концертных залах дают ему больший опыт жизни, осознание и осознанность. Он очень осознанный человек. Он никогда не сделает глупостей. Он понимает, как себя вести в разных ситуациях, может импровизировать», — сказала Бледанс в интервью NEWS.ru.

В апреле актриса отпраздновала 55-летний юбилей. По ее мнению, она может выйти замуж и в третий раз, так как по-прежнему ощущает себя сексуальной и востребованной.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Эвелина Бледанс

Что произошло с Заворотнюк после рождения второй дочери в 47 лет

Анастасия Заворотнюк родила третьего ребенка — дочку Милу от фигуриста Петра Чернышева — в возрасте 47 лет. Ранее, во втором браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым она стала мамой дочери Анны и сына Майкла. У ее мужа Чернышева, который много лет делал карьеру в фигурном катании в США, детей не было.

«Мой взрослый сын Майкл вызвал меня на разговор. Сейчас он студент МГИМО, а тогда только уезжал учиться в Швейцарию. Начал издалека и вдруг неожиданно спросил: „Вы думаете рожать или нет?“ Я была обескуражена: даже не представляла, что он решится со мной так прямо говорить, у нас не принято было обсуждать эту тему.

А он сказал: «Если ты не понимаешь, я сейчас тебе должен объяснить. Аня в Нью-Йорке, я уезжаю, тебе будет плохо, ты будешь одна». Я, конечно, возразила: «Я буду не одна, я буду с Петей!» И он сказал очень взрослую вещь: «Ты, может, до конца не понимаешь, как привязана к нам. Кроме того, подумай о Пете! Петя о нас заботится и очень любит, но ему же нужен ребенок!», — говорила актриса журналу Hello.

В интервью она также призналась, что очень волновалась, держала свое положение в тайне и «исчезла на время». Она не делала фотографий во время беременности, потому что, по ее словам, для нее это было абсолютно неприемлемо.

«Я знала, что Петя мечтает о дочери. И была настолько уверена, что будет блондинка с голубыми глазами, что даже поспорила с ним. Она — вылитый Петя в детстве», — признавалась актриса.

Супруги были счастливы, что стали родителями. Но очень скоро после рождения малышки у актрисы обнаружили агрессивную опухоль головного мозга — глиобластому. Заворотнюк боролась с тяжелым недугом пять лет: были использованы самые передовые технологии в этой сфере — вакцина из раковых клеток самого пациента.

Звезда «Моей прекрасной няни» умерла 30 мая, и ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Чернышев не взял дочь на церемонию прощания с Заворотнюк. Однако, как писали СМИ, фигурист приехал с Милой на следующий день на могилу жены.

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва» Анастасия Заворотнюк

Что говорят психологи о позднем материнстве

До сих пор в России существует стереотипное мнение, что рожать в 40 лет — достаточно поздно. Психолог Светлана Рассмехина считает, что если не брать в расчет физиологические моменты, то ничего страшного в такой ситуации нет.

«Успешность материнства сильно зависит от того, насколько у самой мамы было успешное младенчество и детство, насколько ее родители могли быть принимающими ребенка. Возраст в этой ситуации не имеет значения», — считает психолог.

По словам Рассмехиной, если женщину в младенчестве и раннем детстве любили, прежде всего мать, то она сама будет вести себя так же и справится с любыми трудностями и испытаниями материнства и неважно, сколько ей лет.

«Материнство молодит любую женщину, матери, которые поздно рожают, становятся похожими на молодых матерей и чувствуют себя лучше. Важно, насколько физически здорова мама, можно и в двадцать лет мучиться от болячек и быть менее устойчивой», — отметила психолог.

Рассмехина подчеркнула, что в большинстве случаев у более возрастных матерей лучше финансовая ситуация, много полезных социальных связей и поддержки, чего у молодых мам обычно нет или в дефиците.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Насколько высок риск развития рака у родивших после 40 лет

Гинеколог, репродуктолог Софья Мелкомян считает, что роды и материнство в любом возрасте — это прекрасно. По ее мнению, есть риск развития проблем у ребенка, когда женщине больше 40 лет, но это можно выявить на 12-й неделе.

«Больных детей сегодня не рожают (дают возможность сделать аборт по медицинским показаниям. — NEWS.ru), если, конечно, женщина состояла на учете и наблюдалась у врача», — пояснила Мелкомян.

Врач добавила, что беременность и роды — это всегда большая нагрузка на организм. В более позднем возрасте у женщин увеличивается количество хронических заболеваний, и они могут проявляться ярче, отметила Мелкомян. По ее словам, здоровье, в том числе репродуктивное, у всех разное, поэтому проблемы могут быть как в 20 лет, так и после 40.

Мелкомян не считает, что развитие онкологического заболевания может быть связано с беременностью в позднем возрасте. Как предположила врач на примере случая Заворотнюк, актриса несколько раз проходила процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

«Скорее всего у нее была не одна стимуляция, и наложилась генетика. Есть очень редкие опухоли, которые трудно обнаружить, тем более, если речь о головном мозге, люди же редко делают МРТ, только если есть какие-то симптомы», — пояснила врач.

Как добавила репродуктолог, любая женщина может сдать тест на предрасположенность к разным видам онкологии, но это не дает гарантии на 100%, что у нее не разовьется рак. После 40 лет некоторые рожают с помощью ЭКО, и к ним повышенное внимание со стороны медиков, поэтому можно заметить любые нарушения в работе организма во время беременности, резюмировала Мелкомян.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сати Казанова

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