Популярный стилист рассказал, как на него «орала матом» Собчак Стилист Гоша Карцев вспомнил, как Собчак «хлопала дверью и орала матом»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер и стилист Гоша Карцев в интервью фигуристке Евгении Медведевой на YouTube рассказал, что ему довелось работать с журналисткой Ксенией Собчак во времена «блондинки в шоколаде». Он вспомнил, что тогда работал в издании, которое организовывало телеведущей съемки. По словам Карцева, Собчак вела себя с ним дерзко.

Мне прям там хлопали дверьми, орали матом, бросали трубки, говорили слова, которые я сейчас не буду говорить, — поделился стилист.

Карцев уточнил, что после этого ему приходилось снова работать с Собчак. Он заметил, что на последней совместной съемке журналистка вела себя профессионально.

Ведущая авторского шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова ранее заявила, что «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой показала, что Собчак все дозволено, но только до поры до времени. Звезда также подчеркнула, что в последнее время в жизни журналистки много ситуаций, в которых она ходит по краю.

Ранее Собчак назвала своего мужа театрального режиссера Константина Богомолова «злобным интеллектуалом». Журналистка призналась, что ее восхищает чувство юмора супруга. Своими любимыми героями она назвала романтичных циников, которые высмеивают все на свете, как бы зная всему цену. Однако они самые ранимые люди, уточнила Собчак.