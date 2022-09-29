TMZ: рэпер Кулио умер в возрасте 59 лет

Американский рэпер Кулио (настоящее имя Артис Леон Айви — младший) умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на менеджера исполнителя. Музыкант прославился в 1995 году после выхода альбома «Gangsta’s Paradise», который считается классикой гангстерского рэпа середины 1990-х.

По данным менеджера артиста, предположительной причиной смерти Кулио стала остановка сердца.

Кулио известен слушателям в первую очередь по своему альбому «Gangsta’s Paradise» (1995) и одноименной заглавной песне. Она использовалась в качестве саундтрека к фильму «Опасные умы», композиция вышла на первое место в 13 странах, стала самым продаваемым синглом года в США. С этой песней Кулио получил премию «Грэмми» за лучшее сольное исполнение рэпа.

Песня «Gangsta’s Paradise» была использована в трейлере игры Need for Speed (2015) и в трейлере фильма «Соник в кино».

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