Тимати заинтриговал поклонников фото с неизвестной блондинкой

https://static.news.ru/photo/33c2f2b8-d3ad-11ea-9f9e-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тимати заставил фанатов поломать головы над странным снимком, на котором они разглядели таинственную блондинку. Рэпер спровоцировал слухи о новой подружке, отправившись вместе с матерью, дочкой и неизвестной спутницей в Грецию.

Слухи подогрела информация, которую сообщила в соцсетях гражданская жена Тимати Анастасия Решетова. Модель отправилась с сыном на отдых в Сан-Тропе, где живёт её отец. При этом Решетова упомянула об «очень неприятных событиях», которые с ней случились за последнее время. Сам факт, что пара отдыхает отдельно друг от друга, заставил поклонников засомневаться, сообщает Пятый канал.

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Что же касается снимка, Тимати опубликовал селфи из частного самолёта, где в кадре его мать держит смартфон с ещё одним фото. На этом изображении видно самого Тимати, его мать, дочь Алису и неизвестную девушку. Поклонники разглядели молодую блондинку. Некоторые было решили, что это бывшая гражданская жена рэпера Алёна Шишкова, но сейчас та находится в Сочи.

Возник скандал, после которого актёр удалил фото со своей страницы. Мать рэпера жёстко отчитала подписчиков за комментарии в адрес сына.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский хип-хоп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный как Тимати, зарегистрировал новую компанию под названием «Ракета», которая будет связана с музыкальной индустрией.