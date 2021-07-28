Телеведущая Жанна Бадоева отреагировала на слухи о своём разводе

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Дочь покойной певицы Юлии Началовой (1981-2019) Вера Алдонина негативно высказалась о людях, сказавших, что на девятилетнюю внучку Ларисы Долиной Сашу «противно смотреть». Об этом стало известно из переписки дочери Началовой с Ангелиной, дочерью Ларисы Долиной, в Instagram.

Люди прогнили до корней. <...> «Фантастические твари» это очень уж уменьшительно-ласкательное для этих уродов, — отрезала Алдонина. Ангелина Долина пожаловалась на то, что в последнее время её дочь часто травят...