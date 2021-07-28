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Телеведущая Жанна Бадоева отреагировала на слухи о своём разводе

17:30, 28 июля 2021
Телеведущая Жанна Бадоева отреагировала на слухи о своём разводе Жанна Бадоева Фото: zhanna_badoeva/instagram.com
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Ведущая шоу «Жизнь других» на Первом канале Жанна Бадоева ответила на слухи о разводе с мужем, продюсером Василием Мельничиным. Правду о личной жизни она рассказала в Instagram.

Успокоив близких, хочу сказать и вам — всё хорошо, никто не разводится, — прокомментировала публикацию Жанна.

Подобные слухи были спровоцированы недавними рассуждениями телеведущей о разводе в рамках одного из интервью. Осознав, что её слова были восприняты слишком буквально, Бадоева поспешила успокоить своих поклонников, заявив, что это была «просто цитата из её давнего интервью». Почему зрители восприняли её рассуждения в столь негативном ключе — до сих пор загадка для звезды. Она даже попросила своих подписчиков помочь ей с разгадкой в комментариях.

Ранее знаменитый актёр Сергей Безруков раскрыл причину своего разрыва с бывшей женой Ириной.

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