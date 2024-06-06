Телекритик предрек успех российской альтернативе «Форта Боярд» Телекритик Горбунов: российская версия «Форт Боярда» будет интереснее оригинала

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Форт «Император Александр I» («Чумной»), Кронштадт, Россия

Российская версия популярной французской передачи «Форт Боярд», которую собирается снимать телеканал СТС в городском культурном кластере Кронштадта «Остров фортов», может стать успешнее оригинала, считает телекритик Александр Горбунов. В беседе с NEWS.ru он заявил, что у создателей есть возможности придумать более интересные испытания и задания.

Это замечательная локация, благодаря которой шоу станет только интереснее. Хотя оно и так остается популярным на протяжении многих лет. Французский «Форт Боярд» сейчас, к сожалению, очень страдает от того, что уже несколько лет в съемках данного проекта из-за новых законов нельзя задействовать тигров, которые охраняют сокровище. Они используют голограммы. И если мы начнем сотрудничать с какими-то цирками, например, шоу будет еще более захватывающим. Проект можно усовершенствовать и всласть покреативить, вовсе не обязательно бегать по кельям и выполнять различные задания, — сказал Горбунов.

По его мнению, Ксения Шойгу, которая является куратором военно-исторического кластера «Остров Фортов» в Кронштадте, вряд ли станет ведущей проекта. В то же время он отметил, что в форте можно снимать и другие проекты, например, «Фактор страха». Все зависит лишь от того, сколько там разрешат переоборудовать под телевизионный проект.

Мне как зрителю хотелось бы, чтобы в этот проект пришли обычные люди, а не звезды. Либо, чтобы они соревновались со звездами. В последнее время на канале обилие различных проектов, где знаменитости путешествуют по всему миру, попадают в экстремальные условия, выполняя различные испытания. Но шоу с обычными телезрителями из разных регионов очень мало. Как вариант, в «Форт Боярде» могло бы быть двое ведущих, каждый из которых поддерживал бы одну команду. Мне кажется, за подобным форматом наблюдать было бы интереснее, — заключил эксперт.

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