Участница «Последнего героя» рассказала о ядовитом укусе в ногу Участница «Последнего героя» Безрукова рассказала об укусе ядовитой сколопендры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ирина Безрукова

Участница известного сурвайвал-шоу «Последний герой» актриса Ирина Безрукова рассказала, что в 2019 году на съемках проекта ее укусила ядовитая сколопендра. Пробывшая 15 дней на телешоу артистка сообщила изданию «Телепрограмма», что после укуса ее нога приобрела малиновый цвет и сильно распухла. Спустя четыре дня после этого она уехала с места съемок.

После укуса сколопендры я продержалась еще четыре дня, но это уже было с риском для жизни. Нога стала малинового цвета и распухла очень сильно, — сказала Безрукова.

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