Тарзан продал квартиру, в которой встречался с любовницами

https://static.news.ru/photo/83762908-4502-11eb-b3e3-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глушко (Тарзан) Фото: Пресс Служба телеканала «Пятница!»

Пока певица Наташа Королёва находится в Африке на съёмках шоу «Племя», её супруг стриптизёр Сергей Глушко (Тарзан) решил загладить вину после измены и облегчить жизнь обманутой жены, избавившись от их семейного гнезда, куда водил своих «подруг». Об этом сообщила пресс-служба телепроекта.

Королёва решила принять участие в проекте, чтобы обнулиться и отдохнуть от пережитого стресса. Покоем певица наслаждалась недолго. Тарзан прилетел на остров, чтобы порадовать любимую.

Хочу тебе сообщить одну новость, которую ты ещё не знаешь. Я продал квартиру — решил, раз уж она такая несчастливая для нашей семьи и в ней собрался весь комок грязи, то её лучше продать. Я знаю, что ты морально туда не хочешь возвращаться, — сказал Глушко.

Однако Королёва очень удивилась этой новости и энтузиазм мужа не разделила. Певица считает, что квартира ни при чём. По мнению Наташи, если уж и хотелось что-то продать, то можно было избавиться от дивана, на котором случился акт измены.

Правда, девушка с обострённой фантазией рассказывала, что они якобы кувыркались на семейном ложе и чуть ли не в моих пижамах, но на самом деле всё гораздо прозаичнее, — отметила супруга стриптизёра.

До этого Королёва призналась, что скандал с изменой Тарзана стал для неё травмой, а проект должен стать своеобразной перезагрузкой.

Скандал в семействе разразился после того, как Королёва вернулась из отпуска. Она рассказала, что после возвращения не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили.

Одна из виновниц скандала Анастасия Шульженко, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала ходить по различным ток-шоу. Оказалось, что это ей не в новинку: ранее она зарабатывала на жизнь тем, что снималась в разных программах, где играла героинь выдуманных историй. В какой-то момент девушка даже заявила, что беременна от Глушко, однако результат теста это не подтвердил.

Ранее певица возмутилась той травле, которую против неё и её мужа Сергея Глушко (Тарзана) развернули федеральные телеканалы, и рассказала, какую сумму на телевидении предлагали её супругу за рассказ об измене писал NEWS.ru.