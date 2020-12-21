Поклонники поиздевались над откровенным нарядом Королёвой

https://static.news.ru/photo/809b3ccc-437d-11eb-825e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/koroleva__star

Пережившая измену супруга Сергея Глушко (Тарзана) певица Наташа Королёва уехала на съёмки шоу «Племя» на дикий остров, «чтобы перезагрузиться». Звезда делится с подписчиками снимками в эффектных нарядах, но они не оценили откровенные образы жены стриптизёра.

На снимке Королёва в мини и топе в этническом стиле игриво высунула язык. Артистка предстала перед аудиторией с глубоким декольте и оголённым животом.

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Королёва призналась, что скандал с изменой Тарзана стал для неё травмой, а проект должен стать своеобразной перезагрузкой.

Скандал в семействе разразился после того, как Королёва вернулась из отпуска. Она рассказала, что после возвращения не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили.

Одна из виновниц скандала Анастасия Шульженко, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала ходить по различным ток-шоу. Оказалось, что это ей не в новинку: ранее она зарабатывала на жизнь тем, что снималась в разных программах, где играла героинь выдуманных историй. В какой-то момент девушка даже заявила, что беременна от Глушко, однако результат теста это не подтвердил.

Как писал NEWS.ru, ранее певец Николай Басков опубликовал в социальной сети видео с застолья, где он запечатлел себя с артистами Наташей Королёвой и Александром Реввой и намекнул на развод с Тарзаном.