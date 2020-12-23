Королёва рассказала, сколько предлагали Тарзану на ТВ за рассказ об измене

https://static.news.ru/photo/ca44be8e-44db-11eb-8384-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadii Sergeev/Global Look Press

Певица Наташа Королёва возмутилась той травлей, которую против неё и её мужа Сергея Глушко (Тарзана) развернули федеральные телеканалы и рассказала, какую сумму на телевидении предлагали её супругу за рассказ об измене.

Певица рассказала, что принципиально не участвует в «позорных, низкосортных, желтушных шоу», где травят известных людей, хотя они этого совершенно не заслуживают. Некоторые из этих людей могли оказаться в сложной жизненной ситуации, а на телевидении обсуждают скрытые съёмки или «чьи-то псевдорасследования», сказала Королёва изданию «Собеседник».

Она добавила, что во всей истории с изменой её супруга Сергея Глушко каналы изрядно покопались ради рейтингов и не стеснялись даже предлагать большие деньги.

Сергею предлагали 3 000 000 (рублей). Но он на таких вещах не зарабатывает, — заявила певица.

Королёва добавила, что на ТВ работают многие знакомые ей люди, которых она уважала, однако они присоединились к травле.

Не могу сказать про бессонные ночи. Но всё, конечно, было крайне неприятно. Когда твою семью берут в разработку и показывают лживые истории под соусом романа, это гадко, — сказала она.

Как сообщал NEWS.ru, скандал с изменой Глушко Королёвой разразился после того, как певица вернулась из отпуска. Она рассказала, что после возвращения не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили.

Сама Королёва не считает изменой связь супруга. По словам артистки, её муж — «большой ребёнок», который легко поддаётся эмоциям.