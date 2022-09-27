Певец Сергей Пенкин в разговоре с NEWS.ru назвал скончавшегося артиста Бориса Моисеева талантливым постановщиком. По мнению исполнителя, его коллега был одаренным режиссером, создавшим интересные работы.
Талантливый конечно ушел режиссер, и я не оговорился. Я хочу помнить его, как очень талантливого балетного постановщика, а не только вокалиста. Очень интересные фильмы и постановки он после себя оставил, — сказал Пенкин.
Отметим, что артистов связывала многолетняя дружба. Вместо они записали песню «Странное чувство», вышедшую в
Борис Моисеев умер 27 сентября на 69-м году жизни.