Сын Валерии похвалился роскошным номером в Абу-Даби, где отдыхает без дочки

https://static.news.ru/photo/e99137fc-b076-11eb-96e1-96000091f725_660.jpg Валерия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сын Валерии Арсений Шульгин показал, как отдыхает с женой без маленькой дочки в столице Эмиратов. Пара буквально сорит деньгами, меняя отели один за другим и выбирая номера с видом на море.

Фото со своего отдыха сын певицы публикует в Instagram. Пара отдыхает от забот о ребёнке и посвящает время исключительно себе. Молодые супруги выбирают отели один роскошнее другого, чем Арсений непременно хвалится подписчикам. Роскошь молодой отец старается подмечать в любых деталях, начиная от красивой мебели и террасы с видом на море.

instagram.com/arseniy_shulgin

Что за кайф вообще, — комментирует свой отдых довольный молодой отец.

Не все пользователи разделили восторг пары. Многие раскритиковали молодых родителей за то, что они не взяли с собой на отдых маленькую дочь. Подписчики считают, что родители не имели права оставлять четырёхмесячного ребёнка на попечение бабушек и дедушек. Критика достигла такого накала, что за молодых была вынуждена вступиться и сама Валерия.

Как сообщалось ранее, фанаты певицы Валерии заподозрили неладное с её постоянной неменяющейся причёской. Публика считает, что невозможно столь продолжительное время ходить с совершенно одинаковой укладкой, о чём и написали в соцсетях.