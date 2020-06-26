Сын Прилучного и Муцениеце придумал, как помирить родителей

https://static.news.ru/photo/0d96e3f6-b7b5-11ea-ac7d-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце и Павел Прилучный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Агата Муцениеце поделилась со своими подписчиками трогательной историей о том, как её сын Тимофей переживает из-за развода родителей.

Мальчик, побывав в гостях у отца, начал рассказывать матери о том, что актёр думает, что она его больше не любит. Артистка успокоила сына, заверив, что испытывает тёплые чувства к его родителю. Тогда семилетний Тимофей придумал, как решить сложившуюся проблему.

Тимофей меня насмешил недавно. Он сказал: вы же с папой нормально разговариваете? Я сказала: ну да, все хорошо. Он такой: ага, а почему ты тогда к нему не едешь? Я ответила: чтобы не поругаться. И он мне сказал: папа думает, что ты его не любишь. Я ему ответила: папа не прав, я его очень сильно люблю. Но как папе объяснить это? Тимофей: ну-у-у, хороший поцелуй все поправит, — поделилась Муцениеце в эфире своего YouTube-шоу.

Актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились в 2011 году. У пары в браке родились сын и дочь. В феврале супруги заявили, что решили разойтись. Звёзды разъехались больше месяца назад: супруга перебралась в Москву, муж остался в коттеджном посёлке.

Ранее Муцениеце рассказала, почему подала на развод с мужем. Актриса отметила, что она — последний человек, у которого надо спрашивать секрет счастливых семейных отношений. 13 июня Муцениеце записала обращение к Прилучному. В нём она поблагодарила супруга за, что он научил её любить. А 15 июня они получили документы, подтверждающие расторжение брака. Артистка не раз жаловалась на то, что её возлюбленный злоупотребляет алкоголем, а также поднимает на неё руку.

15 июня суд расторг брак двух звёзд. По последним данным, Прилучный не стал скучать в одиночестве. Он закрутил роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Актёры познакомились во время репетиции спектакля. Между ними сразу же вспыхнула страсть. Коллеги артистов часто видят эту пару вместе. При этом влюблённые не делают никаких заявлений о своём статусе, писал NEWS.ru.