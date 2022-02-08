Сын Наташи Королёвой съезжает от матери с невестой-стриптизёршей

Сын Наташи Королёвой Архип Глушко съезжает из родительского особняка вместе с невестой-стриптизёршей. Архип Глушко в свои 19 лет уже год как живёт с Мелиссой Волынкиной, сообщает «Собеседник».

Девушка поселилась в загородном особняке артистов и сменила сферу деятельности. Провинциалка работала стриптизёршей в столичном ночном клубе, а после стала делать макияж звёздам. Однако в доме звёздной свекрови девушка так и не прижилась.

Сын съезжает от нас. Архип планирует снять квартиру, чтобы уйти на самостоятельные хлеба. Конечно, я ему дам сумму на задаток. Потому что снять квартиру в Москве — это сейчас удовольствие дорогое, — рассказала певица в интервью изданию.

Архип Глушко является студентом ВШЭ, он изучает японистику. Не так давно «звёздный сын» решил давать уроки по обучению восточному языку всем желающим. Час онлайн-обучения сын Тарзана и Королёвой оценил в пять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сын Наташи Королёвой Архип Глушко сошёлся с 20-летней стриптизёршей, приехавшей из Новокузнецка покорять Москву. Девушку зовут Мелисса, родом она из Ташкента, её родители — домохозяйка и токарь.