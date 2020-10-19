Сябитова из «Давай поженимся!» рассказала, чего боится больше всего в жизни

https://static.news.ru/photo/70717578-128b-11eb-917b-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Роза Сябитова, соведущая «Давай поженимся!», рассказала о главном страхе своей жизни. Откровения прозвучали в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Звезда призналась, что больше всего она боится закрытия своего любимого шоу на Первом канале и сделает всё, чтобы остаться работать на ТВ. По словам Сябитовой, даже только одна мысль о закрытии «Давай поженимся!» вызывает у неё сильное сердцебиение.

Главная сваха страны призналась, что очень боится увольнения и поэтому будет «держаться зубами и чем только можно».

Я, конечно, не могу этого сказать руководству, но увольте меня лучше по SMS. Не надо мне в лицо говорить это. Не хочу! — пожаловалась ведущему Сябитова.

При этом телеведущая призналась, что за 12 лет существования шоу она никогда не знала, уходя на «каникулы», будут ли продолжены его съёмки. Продюсеры передачи хотели дважды закрыть её насовсем.

В первый раз это произошло, когда у телеканала были сложности и все прекрасно понимали, что могут не вернуться.

Я вот тогда, наверное, «переболела» первый раз. Мне было действительно жутко страшно! Потом еще пару раз, и какой-то иммунитет уже, — рассказала Сябитова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что молодая женщина по имени Дарья позволила себе резкие высказывания в адрес ведущих популярного шоу «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой. Девушка ранее уже приходила на съёмки программы.