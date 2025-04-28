Свадьба дочери Волочковой: как прошла, кто муж, первая брачная ночь

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/legion-media.ru

Ариадна Волочкова

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна сыграла свадьбу с предпринимателем Никитой Григоряном. Что об этом известно, как и где прошло торжество, кто муж, какой была первая брачная ночь?

Как прошла свадьба дочери Волочковой

Свадьба Ариадны с Никитой Григоряном состоялась в Санкт-Петербурге 26 апреля в золотом тронном зале особняка Мясникова.

Накануне молодожены также провели церковный обряд в Армянской апостольской церкви Святой Екатерины за несколько дней до официальной регистрации брака. На венчании присутствовали только сами влюбленные — родственников и друзей не приглашали.

В Сети распространяются первые кадры со свадьбы, которые Анастасия Волочкова опубликовала в своих соцсетях. На фото Ариадна и Никита сидят за столом, за ними, положив руки на плечи молодоженам, стоит балерина. Она подчеркнула, что свадьба состоялась «вопреки всем, кто пытался внести распрю и провокацию в семью».

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Telegram-канал «Звездач» пишет, что Анастасия Волочкова потратила на декор свадьбы дочери около миллиона рублей.

«Было заявлено, что бюджет мероприятия 10 миллионов рублей, но, честно говоря, я в этом сильно сомневаюсь. Декор самый бюджетный. Судя по входной группе, не больше 1,5–2 миллионов рублей, даже думаю, что в один миллион уложились», — приводит канал слова декоратора Марины Миланской.

Накануне торжества в Сети распространялись слухи, что свадьба может быть отменена. Однако источник, близкий к семье балерины, опроверг эти сведения. По его словам, подготовка к мероприятиям началась в феврале, и Ариадна принимала активное участие в организации праздника.

«Видела, что в новостях писали, мол, только ее мама все делает. Это неправда. Свадьба камерная, только для своих», — отметил источник.

Какой была первая брачная ночь

Никита Григорян в разговоре со СМИ пошутил, что журналисты пропустили его первую брачную ночь с Ариадной.

«Уже была. Вы все пропустили», — сказал мужчина в ответ на соответствующий вопрос.

Детали прошедшего события он не уточнил.

Что известно о зяте Волочковой

Григорян родился 8 сентября 2001 года, он старше Ариадны на четыре года. Никита учился в московской школе № 1212 в районе Щукино с углубленным изучением немецкого языка, а также в частной католической школе-интернате Gymnasium Johanneum в Германии.

Впоследствии Григорян окончил Московский авиационный институт и поступил на магистратуру РГГУ по направлению «Менеджмент», следует из открытых источников. Также известно, что Никита поет на алтаре в католическом храме. Ариадна рассказывала, что основное занятие Григоряна — бизнес.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Никита Григорян и Ариадна Волочкова

В конце марта СМИ писали, что Григорян может иметь долги перед налоговой на сумму около 18 тысяч рублей. Также у него обнаружили два убыточных бизнеса.

В публикациях утверждалось, что мужчина владеет компанией по уборке зданий ООО «Еав и Партнеры», выручка которой за первый год составила 200 тысяч рублей, а после дела пошли на спад. Как отмечали источники, компания задолжала 97 тысяч рублей. При этом сам Григорян вышел из учредителей в позапрошлом году.

Вторая компания бизнесмена, ООО «Фаунд Мэри», продавала табачную продукцию. Утверждается, что Григорян вложил в нее миллион рублей, однако организация понесла убыток на сумму 2,5 млн рублей. Мужчина также перестал быть ее учредителем в 2023 году.

Как Анастасия Волочкова относится к Григоряну

В январе Волочкова рассказала в соцсетях, что благословила Ариадну и ее избранника Никиту. Балерина рассказала, что пара приезжала на ее день рождения.

«Вчера на празднование моего дня рождения приезжала любимая доченька Ариадна с женихом Никитой. Я рада была видеть их счастливые лица. Благословила давно. Прекрасный был вечер», — написала Волочкова.

Однако в интервью Кристине Задоре для проекта «Семейные тайны», которое вышло накануне свадьбы, Волочкова резко высказалась о Григоряне.

«Я ее чуваку говорю: „Слушай, друг мой сердечный, ты вообще кто? Ты никто, ничто и звать никак“», — заявила балерина.

Танцовщица подчеркнула, что была против тихой свадьбы дочери без участия СМИ. Волочкова настаивала, что торжество не может обойтись без широкого освещения в медиа.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 28 апреля: что завтра, инфаркты, инсульты, астма

Как отдыхаем в мае 2025 года: праздничные и выходные дни

Украинскую писательницу убили в Германии: кто стрелял, детали, это ГРУ?