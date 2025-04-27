Появились фотографии со свадьбы дочери Анастасии Волочковой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна с Никитой Григоряном

В Санкт-Петербурге 26 апреля прошла свадьба дочери Анастасии Волочковой Ариадны с предпринимателем Никитой Григоряном. Первые фотографии с торжества в золотом тронном зале особняка Мясникова балерина опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Свадьба Ариадны Волочковой состоялась в золотом тронном зале особняка Мясникова в моем родном Санкт-Петербурге. Вопреки всем, кто пытался внести распрю и провокации в нашу семью, — сообщила Волочкова.

Накануне молодожены также провели церковный обряд в Армянской апостольской церкви Святой Екатерины за несколько дней до официальной регистрации брака. На венчании присутствовали только сами влюбленные — родственников и друзей не приглашали.

Ранее Волочкова получила личное благословение певицы Аллы Пугачевой на исполнение песни «Мне нравится» на свадьбе своей дочери. Балерина отметила, что всегда испытывала к певице благодарность, вспомнив, как та поддержала ее после скандального увольнения из Большого театра. Волочкова подчеркнула, что никогда не осуждала Пугачеву, поскольку, «кроме добра», от нее ничего не получала.

До этого 19-летняя Аврора Киба, невеста 62-летнего Григория Лепса, пожаловалась на то, что ее воспринимают исключительно как «спутницу звезды». Девушка выразила желание обрести собственную идентичность.