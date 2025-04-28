Муж дочери Волочковой привел детали первой брачной ночи Супруг дочери Волочковой отшутился на вопрос о первой брачной ночи с Ариадной

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Никита Григорян и Ариадна Волочкова

Муж дочери Анастасии Волочковой, предприниматель Никита Григорян пошутил, что представители СМИ пропустили его первую брачную ночь с Ариадной, передает 78.ru. Свадьба состоялась в центре Санкт-Петербурга, в историческом особняке Мясникова. После торжества Григорян и его жена поехали домой.

Уже была. Вы все пропустили, — ответил предприниматель на соответствующий вопрос.

До этого молодожены провели церковный обряд в Армянской апостольской церкви Святой Екатерины. Это произошло за несколько дней до официальной регистрации брака. На венчании присутствовали только сами влюбленные — родственников и друзей они не приглашали.

По словам Волочковой, Ариадна и Григорян снимают скромную квартиру. Она объяснила, что молодая пара из собственных средств создает уют. Также заслуженная артистка России рассказала о планах подарить молодоженам 10 млн рублей.

Ранее Волочкова сообщила, что не готова к замужеству и не видит себя в этой роли в ближайшие годы. По ее словам, она предпочитает посвятить себя работе и творчеству. Также балерина назвала слухи о продаже шестикомнатной квартиры в Санкт-Петербурге абсурдом. Волочкова отметила, что не имеет долгов, а жилье в Северной столице ей очень дорого, так как было подарено миллиардером Сулейманом Керимовым.