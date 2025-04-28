Волочкова отказалась от романов и замужества Балерина Волочкова заявила, что в ближайшие годы не планирует замужество

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Общественной службой новостей заявила, что не готова к замужеству и не видит себя в этой роли в ближайшие годы. По ее словам, она предпочитает посвятить себя работе и творчеству.

Меня так удивляет то, что все полагают, что если я дочь замуж выдала, то на очереди я. Но спешу вас всех, мои дорогие, расстроить. Анастасия Волочкова — свободная женщина, которая очень ценит и любит свою независимость, — объяснила балерина.

Волочкова отметила, что замужем за работой и ее это устраивает. Она также дала совет вкладываться в любимое дело, которое никогда не предаст. Балет помогает ей сохранять молодость и бодрость духа, в то время как от мужчин она получала немало предательств, подчеркнула балерина.

Ранее в Санкт-Петербурге прошла свадьба дочери Анастасии Волочковой Ариадны с предпринимателем Никитой Григоряном. Молодожены также провели церковный обряд в армянской апостольской церкви Святой Екатерины за несколько дней до официальной регистрации брака.