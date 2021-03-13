Стоянов рассказал, что на самом деле происходит в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/c2953190-8550-11eb-9da0-96000091f725_660.jpg Юрий Стоянов Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Юрий Стоянов, выступавший на проекте «Маска» в костюме Банана, рассказал, как проходило его участие в шоу. По словам актёра, он ни разу не пожалел, что принял участие в проекте, так как просто не снимается там, где ему не нравится.

Своё участие в шоу мэтр расценил не иначе, как «хулиганство и баловство». А согласился на него потому, что там можно действительно проверить себя — в проекте не работает знаменитое имя: оно скрыто под маской.

Ты не закрыт своей биографией, достижениями. В «Маске» всё это не работает. Звучит только твой голос. Я — не певец. Поэтому для меня участие в «Маске» — очень интересный и весёлый вызов самому себе, — прокомментировал своё участие в шоу Стоянов изданию «Собеседник».

Ещё одной причиной своего участия в шоу Стоянов называет выход сериала со своим участием «Марлен», в котором главный герой отдает свободное время народному театру. Таким «народным театром» для актёра и музыканта стала «Маска».

Что касается реакции Азизы на уход из шоу, Стоянов посочувствовал певице.

Если бы я предполагал, что участие в «Маске» вызовет у меня сильные эмоции из-за ухода, я бы не пошёл туда. Меня вообще не волнует соревновательная составляющая: я ни с кем не состязался, кроме себя самого. А Азиза — женщина. Дала волю эмоциям, это понятно, — высказался актёр.

Готовятся к выступлениям участники все по одной схеме: сначала разучивают песню, потом записывают и слушают её, чтобы исправить ошибки. По словам Стоянова, с участниками работает «потрясающая команда», которая делает всё на высоком профессиональном уровне.

Что касается маски, то в костюме, по словам сооснователя «Городка», выступать тяжело. Тем более, что рот находится на уровне глаз и это затрудняет дыхание.

Сравнение артиста с Александром Буйновым только больше раззадорило артиста, который принялся просто дурачить жюри и обманывать их дальше. Однако, публику было не провести.

Зрители первыми это подметили. Они меня стали слышать и писать в комментариях, что Банан — это я, — с признательностью отметил артист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зрители шоу «Маска» восхитились достойным уходом из шоу Юрия Стоянова, выступавшего в костюме Банана. Артист покорил публику своим позитивом, талантом, теплотой.