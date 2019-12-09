https://static.news.ru/photo/679262c0-1a82-11ea-9344-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

Эстрадная артистка Елена Степаненко прокомментировала новости о новой свадьбе своего бывшего мужа Евгения Петросяна. 9 декабря стало известно, что он женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.

Если это действительно правда, я желаю им счастья, — приводит Super.ru слова артистки.

Молодожёны сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Новоиспечённая супруга устроила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Снимки свадебного букета из белых пионов и обручального кольца занимают главное место в этом ряду.

Как ранее сообщал NEWS.ru, российский юморист Евгений Петросян заявил, что для развода с Еленой Степаненко были веские причины. Петросян провёл пресс-конференцию в Ереване, где журналисты спросили его о расторжении брака со Степаненко.